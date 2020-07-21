Unity – разработка Android 3D игры теннис (мультиплеер)

$720
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок455 просмотров

Добрый день. Требуется разработать примитивный вариант (первая версия) трехмерной игры для Android ТЕННИС, игра будет между двумя игроками в режиме мультиплеер (те потребуется и серверная часть, если надо, то сисадмин и серверный программисты – есть). Все максимально упрощаем и делаем просто играбельный но качественный прототип. Бюджет – до 50тр, оплата по факту или поэтапно, напрямую исполнителю. Срок – до 3 недель. Все ассеты – покупаем в Unity Asset Store. Дизайн меню – есть.

AndroidUnity
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