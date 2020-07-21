Разработка игры

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Необходимо разработать мобильное приложение для чтения книг для детей до 8 лет.

Приложение будет учить детей читать путем различных игр. Количество мини Игр максимум 20.

Количество книг 18.

Игры будут на перетаскивание, вопросы и ответы, викторины и так далее.

Пользователи будут выбирать персонажа и указывать логин.

В приложении будет прохождение уровней и получение звездочек.

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Zokir_86
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