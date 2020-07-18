Кнопки : старт игры , настройки , регистрация. Функции: проверка обновления и дозагрузка , если версия игры отличается.(можно текстовик с версией игры после каждой обновы) Ру и англ кнопки для переключения языков и ...
Необходимо создать проект c нуля - Digital ArtBook
Проект будет иметь навигацию по списку ~150 изображений + воспроизведение фоновой музыки.
Нужно подготовить: ПК версию (.exe) + Steam DRM
Среда разработки: Unity3D
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