Необходимо создать проект c нуля - Digital ArtBook

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт9 заявок1082 просмотра

Проект будет иметь навигацию по списку ~150 изображений + воспроизведение фоновой музыки.

Нужно подготовить: ПК версию (.exe) + Steam DRM 

Среда разработки: Unity3D

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