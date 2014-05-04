Корректировка текста

Написать 6 статей достопримечательности Севастополя. 1)Графская пристань 2)Приморский бульвар (описать также памятник затопленным кораблям) 3)Памятник адмиралу Нахимову 4)Памятник Казарскому 5)Памятник Солдату и матросу 6)Аллея славы Севастополь Требования к статьям: количество символов не менее 2000 фотографии порядка 3-х, 4-х на статью, шириной не ...
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