Корректировка текста

Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок231 просмотр
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Здравствуйте.

Нужна вычитка текста.

Предпочтение отдам рерайтерам/копирайтерам с хорошими отзывами.

Общение по Skype.

Оплата: WMR

10 лет назад
expoweb
Леонид 
72 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)