Оптимизатор/Редактор/Рерайтер (немецкий язык).

Нужен человек для периодического сотрудничества.

Знание немецкого языка на уровне носителя.

Обезательно понимание в оптимизации текста для поисковиков.

Необходимо редактироват и/или переписывать тексты на немецком языке. Подбирать ключивые слова.

Пожалуйста пишите более развёрнутое резюме. Желательно, иметь возможность предоставить примеры переведённого Вами текста на немецкий с русского языка. Или пример текста до и после редакции/рерайта.

Оплату гарантирую достойную.

На первых порах работаем через Webmoney,Skrill или PayPal.

В дальнейшем по безналичному расчёту с выставлением счёта к оплате/предоплате.

Убедительная просьба. Без наличия положительных отзывов и недавней регистрацией не беспокоить.