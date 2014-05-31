Профессиональный маркетинговый анализ

$100
Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки276 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Только для тех, кто имеет образование маркетолога!!!

Необходимо улучшить текстовки на продающей странице:

http://www.botmasterru.com/xrumer/

Цель - максимальная читабельность, улучшение восприятия, синтаксические поправки.

10 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$130
7 дней
Продуманный, обстоятельный подход. Для столь молодого специалиста - весьма на высоте, у Вас большие перспективы!
Четкая постановка задачи, великолепная обратная связь и моментальная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество и опыт. Рекомендую!