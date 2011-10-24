Отредактировать текстовый документ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок339 просмотров

На постоянное сотрудничекство требуется удаленный редактор. Необходимо отредактировать текстовый документ и разослать его.Все подробности в ICQ 636-258-883

14 лет назад
IKG
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Расшифровка аудио в текст. 35 минут

    $7

    ТЗ на расшифровку аудио Есть аудиоинтервью продолжительностью 35 минут. Необходимо выполнить транскрибацию (расшифровать аудио в текст). 1.Литературная обработка не требуется. Расшифровываем «как есть», даже если предложения построены грамматически неправильно. ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Аудио файлы

    Расшифровка фалов 5 файлов примерно по 180 минут каждый. Нужно несколько исполнителей. Тематика - лекции психосоматика Расчитываю на стоимость - 5 рублей за минуту Подтверждайте согласие со стоимостью Срок?

    Редактирование и Корректура19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аудио файлы

    Расщифровка семинара по диетологии Общее кол-во около 700 минут около 7-10 файлов Могу распределить между разными исполнителями Расчитываю на стоимость - 5 рублей за минуту Подтверждайте согласие со стоимостью Срок?

    Редактирование и Корректура4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно стилистически поправить текст

    Необходимо стилистически подкорректировать текстовку для казуальной игры, основанной на русских народных сказках. Нужно чтобы текстовка была гладкая и приятная, по возможности с использованием сказочных оборотов (за тридевять земель, кто на свете всех милее и ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Правка текста

    $50

    Есть переведенный с помощью гугла текст 15000 символов. Требуется привести его в порядок чтобы он стал читабельным не терялась мысль и рациональным. Специфика экономика, валютные рынки, торговые системы. ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется привести в порядок описание товаров

    Требуется привести в порядок описание товаров на сайте (движок webasyst) Так как описания были созданы с помощью пасинга, кое-где они оформлены некорректно. То есть где то нужно просто подровнять материал, а где-то скопипастить описание ...

    Webasyst
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редактирование фраз и выражений на чеченском языке

    $10

    Добрый вечер! Ищу грамотного носителя чеченского языка. Есть перевод фраз и выражений для англо-чеченского разговорника объёмом 1262 слова (англ. яз.). Перевод выполнял носитель чеченского языка. Сейчас необходимо редактирование данного перевода также носителем чеченского языка, ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Расширение прайсов и украшение магазина

    $100

    Дано: 270 товаров в экселях от поставщиков. Ужасное качество картинок, куча сокращений в заголовках, отсутствие нормального описания. Имеется магазинчик на Joomla+VirtueMart куда надо добавить все эти товары, а также расшифровать описания, ...

    Joomla
    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад