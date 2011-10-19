Правка текста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки135 просмотров

Есть переведенный с помощью гугла текст 15000 символов.

Требуется привести его в порядок чтобы он стал читабельным не терялась мысль и рациональным.

Специфика экономика, валютные рынки, торговые системы.

Интересны сроки и стоимость за 1000 знаков

14 лет назад
sergindo
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров