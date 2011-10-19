Работа с текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок373 просмотра

Компьютерная обработка текста (Набор).

Пример в приложении.

22 страницы.

Срок - до четверга.

Возможна оплата с кодом протекции. Мой BL: 54.

14 лет назад
a55555
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UliaArt
44 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

UliaArt
44 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад