Расширение прайсов и украшение магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок237 просмотров

Дано: 270 товаров в экселях от поставщиков.

Ужасное качество картинок, куча сокращений в заголовках, отсутствие нормального описания.

Имеется магазинчик на Joomla+VirtueMart куда надо добавить все эти товары, а также расшифровать описания, найти качественные картинки и подгрузить их туда, добавить расширенные описания.

Оплата - 100$ за все товары.

Контакты для связи: 4o25шесть5316

5528094(собака)mail.ru

Joomla
14 лет назад
GreenMouse
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров