Приветствую вас фрилансеры. Нужен человек, который быстро редактирует тексты. Есть несложная работа, которую надо выполнить. Подробности в личке. В основном интересуют новички, которые сделают работу за адекватную цену.
Расширение прайсов и украшение магазина
Дано: 270 товаров в экселях от поставщиков.
Ужасное качество картинок, куча сокращений в заголовках, отсутствие нормального описания.
Имеется магазинчик на Joomla+VirtueMart куда надо добавить все эти товары, а также расшифровать описания, найти качественные картинки и подгрузить их туда, добавить расширенные описания.
Оплата - 100$ за все товары.
Контакты для связи: 4o25шесть5316
5528094(собака)mail.ru
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