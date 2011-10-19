Редактирование фраз и выражений на чеченском языке

Добрый вечер!

Ищу грамотного носителя чеченского языка. Есть перевод фраз и выражений для англо-чеченского разговорника объёмом 1262 слова (англ. яз.). Перевод выполнял носитель чеченского языка. Сейчас необходимо редактирование данного перевода также носителем чеченского языка, который владеет английским языком на уровне средней школы. Предполагается, что редактор будет проверять правильность перевода английских фраз и выражений (Сколько это стоит? Как пройти в метро? и т.д.) и при необходимости исправлять их в соответствии с литературной нормой чеченского языка. При этом необходимо соблюсти ряд специфических требований, о которых я расскажу в письме избранному испонителю данного задания. Рассчитываю, что работа будет выполнена к понедельнику, 24 октября 2011 г.

Оплата

Оплату из расчёта 0,25 руб./1 слово гарантирую сразу же по факту сдачи-приёмки работ. Возможна предварительная оплата в размере 50% на сотовый телефон и счёт в ПС Яндекс.Деньги.

Способ оплаты

На номер сотового телефона / счёт Яндекс.Деньги

Файл документа Excel с текстом перевода на чеченский язык в архиве во вложении. Жду Ваших предложений.