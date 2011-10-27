Требуется привести в порядок описание товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок293 просмотра

Требуется привести в порядок описание товаров на сайте (движок webasyst)

Так как описания были созданы с помощью пасинга, кое-где они оформлены некорректно. То есть где то нужно просто подровнять материал, а где-то скопипастить описание заново.

Тематика мобильные телефоны.

Количество около 400 штук.

Webasyst
14 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vdream
40 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа по наполнению сайта выполнена на отлично! Объяснять как работать с движком и как оформлять описание не пришлось, так что все выполнено быстро и грамотно, рекомендую!
Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

Vdream
40 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад