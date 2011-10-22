Аудио файлы

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт19 заявок497 просмотров

Расшифровка фалов 5 файлов примерно по 180 минут каждый. Нужно несколько исполнителей.

Тематика - лекции психосоматика

Расчитываю на стоимость - 5 рублей за минуту

Подтверждайте согласие со стоимостью

Срок?

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров