Есть переведенный с помощью гугла текст 15000 символов. Требуется привести его в порядок чтобы он стал читабельным не терялась мысль и рациональным. Специфика экономика, валютные рынки, торговые системы. ...
Нужно стилистически поправить текст
Необходимо стилистически подкорректировать текстовку для казуальной игры, основанной на русских народных сказках.
Нужно чтобы текстовка была гладкая и приятная, по возможности с использованием сказочных оборотов (за тридевять земель, кто на свете всех милее и т.д.).
Скрины, демка игры, необходимые пояснения высылаются дополнительно в случае необходимости.
Жду ваши предложения.
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