Нужно стилистически поправить текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок314 просмотров

Необходимо стилистически подкорректировать текстовку для казуальной игры, основанной на русских народных сказках.

Нужно чтобы текстовка была гладкая и приятная, по возможности с использованием сказочных оборотов (за тридевять земель, кто на свете всех милее и т.д.).

Скрины, демка игры, необходимые пояснения высылаются дополнительно в случае необходимости.

Жду ваши предложения.

14 лет назад
dominisoft
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
11 часов назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа! Все сделано абсолютно в срок и с учетом всех пожеланий. Однозначно рекомендую.
Было интересно работать)

Заявки фрилансеров

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
11 часов назад
14 лет назад