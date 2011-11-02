Аудио файлы

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Завершен6 заявок383 просмотра

Расщифровка семинара по диетологии

Общее кол-во около 700 минут около 7-10 файлов

Могу распределить между разными исполнителями

Расчитываю на стоимость - 5 рублей за минуту

Подтверждайте согласие со стоимостью

Срок?

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранные исполнители

elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$42
4 дня
Довольна сотрудничеством. Эмма быстро и качественно сделала расшифровку.
Приятный и надежный заказчик. Спасибо за интересный проект и моментальную оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
yurik_1991
Минько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Юрий сделал расшифровку аудио записи. после моей просьбы сделал ее более подробной.
Мне понравилось работать с Дарьей. Задание было сформулировано чётко и понятно, проблем с оплатой не возникало.
tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
14 лет назад
$45
8 дней
Татьяна неплохо сделала расшифровку аудио записи, операвтино выполнила доработку.
Очень понравилось сотрудничать с Дарьей. Оплата сразу после проверки. Рекомендую всем.
RNDLancer
Владимир 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Работа выполнена на отлично. С моей стороны - есть огромное желание продолжать сотрудничество.
Мне очень понравилось работать с Дарьей. Задание было сформулировано чётко и понятно, проблем с оплатой не возникало. Приятное впечатление оставили вежливость и корректность Дарьи. Буду рад новым совместным проектам.

Заявки фрилансеров

elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
yurik_1991
Минько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
14 лет назад
RNDLancer
Владимир 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад