Расшифровка аудио в текст. 35 минут

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен20 заявок402 просмотра

ТЗ на расшифровку аудио

Есть аудиоинтервью продолжительностью 35 минут. Необходимо выполнить транскрибацию (расшифровать аудио в текст).

1.Литературная обработка не требуется. Расшифровываем «как есть», даже если предложения построены грамматически неправильно. Необходимо вырезать только звуки-паразиты (эээээ, аааааааа и т.п.)

2.Текст необходимо оформить в виде интервью. Каждая новая реплика начинается с нового абзаца и с указанием выступающего.

3.Интервью в хорошем качестве. Всего 2 участника: кто берет интервью и у кого берут интервью.

Аудиофайл вышлю на почту, после выбора исполнителя.

Условия сотрудничества:

Срок на выполнение работы: 2-3 дня.

Стоимость работы: 210 рублей (7 долларов по 30 рублей)

Оплата: 100% после выполнения работы

Способ оплаты: Webmoney или Яндекс.Деньги

14 лет назад
Lex-us
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$7
2 дня
Дал задание на расшифровку. Сделала все очень хорошо. Без лишних вопросов и косяков. Рекомендую.
Работать с заказчиком понравилось. Четко данное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад