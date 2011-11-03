Расшифровка фалов 5 файлов примерно по 180 минут каждый. Нужно несколько исполнителей. Тематика - лекции психосоматика Расчитываю на стоимость - 5 рублей за минуту Подтверждайте согласие со стоимостью Срок?
Расшифровка аудио в текст. 35 минут
ТЗ на расшифровку аудио
Есть аудиоинтервью продолжительностью 35 минут. Необходимо выполнить транскрибацию (расшифровать аудио в текст).
1.Литературная обработка не требуется. Расшифровываем «как есть», даже если предложения построены грамматически неправильно. Необходимо вырезать только звуки-паразиты (эээээ, аааааааа и т.п.)
2.Текст необходимо оформить в виде интервью. Каждая новая реплика начинается с нового абзаца и с указанием выступающего.
3.Интервью в хорошем качестве. Всего 2 участника: кто берет интервью и у кого берут интервью.
Аудиофайл вышлю на почту, после выбора исполнителя.
Условия сотрудничества:
Срок на выполнение работы: 2-3 дня.
Стоимость работы: 210 рублей (7 долларов по 30 рублей)
Оплата: 100% после выполнения работы
Способ оплаты: Webmoney или Яндекс.Деньги
Выбранный исполнитель
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