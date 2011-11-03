Расшифровка аудио в текст. 35 минут

ТЗ на расшифровку аудио

Есть аудиоинтервью продолжительностью 35 минут. Необходимо выполнить транскрибацию (расшифровать аудио в текст).

1.Литературная обработка не требуется. Расшифровываем «как есть», даже если предложения построены грамматически неправильно. Необходимо вырезать только звуки-паразиты (эээээ, аааааааа и т.п.)

2.Текст необходимо оформить в виде интервью. Каждая новая реплика начинается с нового абзаца и с указанием выступающего.

3.Интервью в хорошем качестве. Всего 2 участника: кто берет интервью и у кого берут интервью.

Аудиофайл вышлю на почту, после выбора исполнителя.

Условия сотрудничества:

Срок на выполнение работы: 2-3 дня.

Стоимость работы: 210 рублей (7 долларов по 30 рублей)

Оплата: 100% после выполнения работы

Способ оплаты: Webmoney или Яндекс.Деньги