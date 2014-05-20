Перевод презентации с русского на английский

Есть две презентации на русском языке: 10 слайдов и 9 слайдов. От исполнителя требуется предоставить эти презентации в том же виде, но на грамотном английском языке.

Предпочтительная специализация исполнителя — деловой английский. Если у вас есть какие-либо сертификаты по языку, указывайте это при подаче заявки — будет плюсом.

Сами презентации приложены к проекту.

Срок — 2 дня. Стоимость за весь проект — 500 WMR. Расчет только через Webmoney.

Вопросы можно задавать в личку.