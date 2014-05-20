Перевод презентации с русского на английский

$50
Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть две презентации на русском языке: 10 слайдов и 9 слайдов. От исполнителя требуется предоставить эти презентации в том же виде, но на грамотном английском языке.

Предпочтительная специализация исполнителя — деловой английский. Если у вас есть какие-либо сертификаты по языку, указывайте это при подаче заявки — будет плюсом.

Сами презентации приложены к проекту.

Срок — 2 дня. Стоимость за весь проект — 500 WMR. Расчет только через Webmoney.

Вопросы можно задавать в личку.

10 лет назад
pavlov11188
Юрий 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hairahana
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель, рекомендую.
Все четко и по делу. Оплата быстрая. Спасибо за сотрудничество.
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