Добрый день! Задача следующая: мне нужно найти 10 интернет-магазинов Санкт-Петербурга на Яндексмаркете, которым нужны отзывы. Т.е. не просто посмотреть у кого их нет, а узнать нужны ли они им. Любым способом: позвонить, написать и т.д. это ...
Перевод презентации с русского на английский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две презентации на русском языке: 10 слайдов и 9 слайдов. От исполнителя требуется предоставить эти презентации в том же виде, но на грамотном английском языке.
Предпочтительная специализация исполнителя — деловой английский. Если у вас есть какие-либо сертификаты по языку, указывайте это при подаче заявки — будет плюсом.
Сами презентации приложены к проекту.
Срок — 2 дня. Стоимость за весь проект — 500 WMR. Расчет только через Webmoney.
Вопросы можно задавать в личку.
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