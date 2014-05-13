Редактирование статей на сайте

На сайте размещено около 160 статей. Не устраивает внешний вид этих статей.Требуется:

- в теле статьи разместить 3-8 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю

- разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 шт, установить рекламный блок

- прописать титл и альт статьи (из текста), метки, ключевые слова (часть одинаковая для всех, часть по смыслу статьи), установить миниатюру

Сроков нет. Интересует стоимость данной работы. Сайт на WP. Без указания стоимости – не пишите, сразу в отказ.

Работаем по 10 статей. Оплата сразу по выполнению на вебмани