Редактирование статей на сайте

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо отредактировать статьи на сайте (эротические материалы) - удалить ошибки, ненормативную лексику, заменить неподходящие слова на другие и т.п. Все по небольшому ТЗ, которое я подготовил. На редактирование одного поста у меня уходит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте размещено около 160 статей. Не устраивает внешний вид этих статей.Требуется:
- в теле статьи разместить 3-8 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю
- разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 шт, установить рекламный блок
- прописать титл и альт статьи (из текста), метки, ключевые слова (часть одинаковая для всех, часть по смыслу статьи), установить миниатюру
Сроков нет. Интересует стоимость данной работы. Сайт на WP. Без указания стоимости – не пишите, сразу в отказ.
Работаем по 10 статей. Оплата сразу по выполнению на вебмани
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