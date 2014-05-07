Редактирование сайта для взрослых

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо отредактировать статьи на сайте (эротические материалы) - удалить ошибки, ненормативную лексику, заменить неподходящие слова на другие и т.п. Все по небольшому ТЗ, которое я подготовил.

На редактирование одного поста у меня уходит от 1 до 3х минут (в среднем 2 минуты). За один пост буду платить 5 рублей. (при больших объемах, возможно повышение оплаты). Всего около 3000 постов нужно проверить и отредактировать.

Ищу ответственного, грамотного и трудолюбивого человека, который способен работать над моей задачей от 5 часов в сутки и более. Если сработаемся, то от меня будет бонус по завершению выполнения работ и, возможно, новые задачи по текущим проектам.

Оплачивать могу хоть каждый день на webmoney.

Пишите. Буду рад работать с вами!

P.S. исполнителю должно быть не менее 18лет :)