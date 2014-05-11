Ищу модератора для проекта

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки327 просмотров
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Проект - http://petsnet.in.ua/

Обязанности:

1. Исправление базы справочников (необходимо умение работать с HTML/CSS и визуальными редакторами)

2. Модерирование блогов, объявлений

3. Покупка и публикация новостей, статей.

4. Привлечение и общение авторов.

Пожалуйста, присылайте свои заявки. Рассказывайте про опыт и желаемую оплату в месяц в грн.

10 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
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