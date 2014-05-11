Редактор статей

Здравствуйте!

Необходимо несколько работников по редактированию текстов различной тематики (в основном это финансы, но иногда бывает и туризм, красота и здоровье, кулинария)

Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная редактура (чтобы тексты были читабельны, уникальность впринципе уже есть)

1 заказ — 10 статей — 100 руб.

Эти статьи небольшие (побдробнее в ЛС)

Количество заказов неограничено. Т. е., я отправляю Вам статьи, Вы их редактируете, я проверяю, оплачиваю (если все в порядке) и высылаю следующий заказ.

Оплата только на webmoney

1 заказ нужно выполнять в течение 2–3 дней.

Нужны ответственные и грамотные люди.