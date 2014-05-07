Транскрибация видео в ворд

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок228 просмотров
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Сделать транскрибацию видео в текст, для начала приблизительно 3 часа записи. оплата 150 руб за час всего около 300 часов

10 лет назад
AlexandrV1
68 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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