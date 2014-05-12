Проект - http://petsnet.in.ua/ Обязанности: 1. Исправление базы справочников (необходимо умение работать с HTML/CSS и визуальными редакторами) 2. Модерирование блогов, объявлений 3. Покупка и публикация новостей, статей. 4. Привлечение и общение авторов. Пожалуйста, присылайте свои заявки. Рассказывайте про опыт и желаемую оплату ...
Исполнитель для сбора ключевых фраз с массы статей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновлено: вакансия актуальна ТОЛЬКО вне Российского сегмента интернет. Украина, Беларусь и т.д.
Сбор ключевых фраз с материалов в сети. Монотонная "усидчивая" работа.
Требования:
практика в «клавиатурной» работе — быстрота работы по тексту. усидчивость,
Для работы необходимы:
excel, браузер.
быстрая работа на клавиатуре с текстом (особенно ctrl+с ctrl+w)
Наличие кошелька R webmoney.
Постоянная работа. Подробности по Вашей заявке в проект.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо несколько работников по редактированию текстов различной тематики (в основном это финансы, но иногда бывает и туризм, красота и здоровье, кулинария) Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная редактура (чтобы тексты были ...Редактирование и Корректура54 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен человек для периодического сотрудничества. Знание немецкого языка на уровне носителя. Обезательно понимание в оптимизации текста для поисковиков. Необходимо редактироват и/или переписывать тексты на немецком языке. Подбирать ключивые слова. Пожалуйста пишите более развёрнутое резюме. Желательно, иметь возможность предоставить примеры ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Только для тех, кто имеет образование маркетолога!!! Необходимо улучшить текстовки на продающей странице: http://www.botmasterru.com/xrumer/ Цель - максимальная читабельность, улучшение восприятия, синтаксические поправки.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужна вычитка текста. Предпочтение отдам рерайтерам/копирайтерам с хорошими отзывами. Общение по Skype. Оплата: WMRРедактирование и Корректура17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Написать 6 статей достопримечательности Севастополя. 1)Графская пристань 2)Приморский бульвар (описать также памятник затопленным кораблям) 3)Памятник адмиралу Нахимову 4)Памятник Казарскому 5)Памятник Солдату и матросу 6)Аллея славы Севастополь Требования к статьям: количество символов не менее 2000 фотографии порядка 3-х, 4-х на статью, шириной не ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Ищу удаленного контент-менеджера на новый проект. Задачи: проверять тексты и публиковать их. В дальнейшем добавится - находить новые темы и заказывать статьи. Оплата полностью сдельная и напрямую зависит от производительности. Для начала потребуется 3-5 часа в ...Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт10 лет назад
Привести в порядок примерно 100 статей на сайте - 5 руб статья. 1. Создать вводные части, где нет. 2. Добавить seo-параметры 3. Выделить ключевые слова 4. Где требуется поправить форматРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $140
Я даю урлы магазинов (на конкретные категории), Вам необходимо выбрать определенное количество товаров, к каждому товару выбрать лучшее фото, вырезать размером 500*500 и наложить логотип, а также написать описание из карточки товара (название, характеристики, цвет, ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Проверка текстов на наличие грамматических и стилистических ошибок. Тестовое задание! В заявке указывайте цену.Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт10 лет назад