Написание описаний сумок и добавление в прайс-лист

Добрый вечер!

Необходимо составлять описания сумок (на русском языке) а так же наполнять прайс-лист, подобно вложению. Картинки товара необходимо сохранять в отдельную папку.

Пример ссылки - http://detail.1688. точка com/offer/1249610991.html

Необходимо добавить информацию о модели в файл Excel (как приложен), сделать описание подобное тому, что в Excel. A так же отдельной папкой сохранить фото товара со страницы (так же приложено).

Оплата 0,5$ за товар, минимальный заказ от 10 шт.

Ориентировочно в 1 описании - 500 символов

Жду ваши предложения.