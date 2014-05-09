Обновить битые ссылки на сайте

Приветствую.

Ищу исполнителя, который может оперативно внести правки на сайте.

Суть - был старый домен, от которого отказались, но ссылки на изображения стали битыми.

Всё правится через плагин Broken Link Checker для WordPress.

Количество ссылок - 270 штук.

Всё можно сделать за час.