Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо отредактировать статьи на сайте (эротические материалы) - удалить ошибки, ненормативную лексику, заменить неподходящие слова на другие и т.п. Все по небольшому ТЗ, которое я подготовил. На редактирование одного поста у меня уходит ...
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