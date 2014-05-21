Распознавание дореволюционного текста

Нужно распознать текст в дореволюционном написании и привести к современной орфографии, при необходимости подчистить дефекты изначальной печати и сканирования. Прилагаю два файла, один дает представление об усредненном объеме каждой из 60 страниц, второй дает представление о разрешении сканированного текста предлагаемого к распознаванию. Выслушаю Ваши предложения по срокам и ценам на обработку 60 таких страниц.

В ближайшей перспективе продолжение работы с аналогичными текстами.