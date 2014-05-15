Новостной копирайтер рыболовной тематики

В поисках человека, который будет заниматься контентом для сайта рыболовной тематики.

Обязанности:

- рерайтинг новостей с предоставленных источников,

- добавление новости на сайт по инструкции с картинками (1-2 штуки).

Требования:

- выполнение плана,

- в сети в рабочее время (или в оговоренное время если совмещаете),

- аккуратность,

- базовые знания по рыболовству.

Объем работы:

- первый месяц: 1-2 статьи в день до 2000 знаков,

- второй месяц: 2-4 статьи в день до 2000 знаков.

- по нарастающей.

В заявке укажите:

- примеры работ,

- стоимость за 30 статей рерайтинг по 2000 знаков (уникальность 100 процентов),

- готовность выполнить тестовое задание:

исходный материал - http://www.sportfishing.ua/communities/community_9137/comm_blog/83902.html - в качестве тестового задания придумать заголовок эффективный и от третьего лица сделать выжимку в 500 знаков (можно поделить статью на условных 2-3 части и сделать выжимку по одной из них).