Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо отредактировать статьи на сайте (эротические материалы) - удалить ошибки, ненормативную лексику, заменить неподходящие слова на другие и т.п. Все по небольшому ТЗ, которое я подготовил. На редактирование одного поста у меня уходит ...
Новостной копирайтер рыболовной тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В поисках человека, который будет заниматься контентом для сайта рыболовной тематики.
Обязанности:
- рерайтинг новостей с предоставленных источников,
- добавление новости на сайт по инструкции с картинками (1-2 штуки).
Требования:
- выполнение плана,
- в сети в рабочее время (или в оговоренное время если совмещаете),
- аккуратность,
- базовые знания по рыболовству.
Объем работы:
- первый месяц: 1-2 статьи в день до 2000 знаков,
- второй месяц: 2-4 статьи в день до 2000 знаков.
- по нарастающей.
В заявке укажите:
- примеры работ,
- стоимость за 30 статей рерайтинг по 2000 знаков (уникальность 100 процентов),
- готовность выполнить тестовое задание:
исходный материал - http://www.sportfishing.ua/communities/community_9137/comm_blog/83902.html - в качестве тестового задания придумать заголовок эффективный и от третьего лица сделать выжимку в 500 знаков (можно поделить статью на условных 2-3 части и сделать выжимку по одной из них).
- Похожие заказы
- $300Редактирование и Корректура67 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется человек для постоянной разовой работы по проверке текстов на ошибки. Интересует корректировка текста на русском языке. Жду ваших предложений. Оплата: вебмани / перевод на карту Обязательное наличие Skype.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо долгосрочное сотрудничество по транскрибации аудиофайлов.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайте размещено около 160 статей. Не устраивает внешний вид этих статей.Требуется: - в теле статьи разместить 3-8 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю - разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно распознать текст в дореволюционном написании и привести к современной орфографии, при необходимости подчистить дефекты изначальной печати и сканирования. Прилагаю два файла, один дает представление об усредненном объеме каждой из 60 страниц, второй дает представление ...Завершен10 лет назад
Надо проверить на все возможны языковые ошибки текст по ссылке: http://at5.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=74 Подозрения вызывает наличие пунктуальный и речевых ошибок.Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Приветствую. Ищу исполнителя, который может оперативно внести правки на сайте. Суть - был старый домен, от которого отказались, но ссылки на изображения стали битыми. Всё правится через плагин Broken Link Checker для WordPress. Количество ссылок - 270 штук. Всё можно ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте ! Мне срочно нужны рерайтеры на постоянной основе , пишите в личку . Заданий много )))Завершен10 лет назад
Добрый вечер! Необходимо составлять описания сумок (на русском языке) а так же наполнять прайс-лист, подобно вложению. Картинки товара необходимо сохранять в отдельную папку. Пример ссылки - http://detail.1688. точка com/offer/1249610991.html Необходимо добавить информацию о модели в файл Excel ...Завершен10 лет назад
Сделать транскрибацию видео в текст, для начала приблизительно 3 часа записи. оплата 150 руб за час всего около 300 часовРедактирование и Корректура13 заявокЗакрыт10 лет назад