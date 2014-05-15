Специалист по транскрибации аудиофайлов

Приветствую. Ищу исполнителя, который может оперативно внести правки на сайте. Суть - был старый домен, от которого отказались, но ссылки на изображения стали битыми. Всё правится через плагин Broken Link Checker для WordPress. Количество ссылок - 270 штук. Всё можно ...