Расписать монтажные листы к фильму 12 мин. Фильм 1

Расписать монтажные листы к фильму 12 мин. Фильм первый

Пример монтажного листа для фильма 52 минуты прилагается.

Текст расшифровывать не надо!

Я высылаю Вам дикторский текст фильма с интервью и ссылку на фильм. Вы скачиваете фильм и расписываете его поэпизодно.

Во второй столбец Вы вносите тайм-код, начало и конец эпизода. Эпизод –относительно целостная и самостоятельная часть фильма, смена картинки (например, титры меняются заставкой, кадры хроники сменяются интервью, компьютерная графика сменяется живыми кадрами), смена смыслового направления дикторского текста. Отбивается строкой

В третий столбец вносится описание картинки – т.е. то, что видите на экране в описательной форме.

Все титры, субтитры, плашки(надпись на кадре – например, на кадрах города – надпись «Берлин, май 1945г.) вносятся обязательно и метятся тайм-кодами во второй столбец и отбиваются строкой.

В четвертый столбец заносится дикторский текст фильма и интервью, которые я выслал.

В пятом столбце – звуковое оформление фильма- музыка, интершумы, взрывы и т.д.

Оплата – карта СБ, насчет других вариантов –могут быть проблемы после новых указов.

Жду предложений о цене данной работы.

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