Расписать монтажные листы к фильму 12 мин. Фильм 1

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки417 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Расписать монтажные листы к фильму 12 мин. Фильм первый

Пример монтажного листа для фильма 52 минуты прилагается.

Текст расшифровывать не надо!

Я высылаю Вам дикторский текст фильма с интервью и ссылку на фильм. Вы скачиваете фильм и расписываете его поэпизодно.

Во второй столбец Вы вносите тайм-код, начало и конец эпизода. Эпизод –относительно целостная и самостоятельная часть фильма, смена картинки (например, титры меняются заставкой, кадры хроники сменяются интервью, компьютерная графика сменяется живыми кадрами), смена смыслового направления дикторского текста. Отбивается строкой

В третий столбец вносится описание картинки – т.е. то, что видите на экране в описательной форме.

Все титры, субтитры, плашки(надпись на кадре – например, на кадрах города – надпись «Берлин, май 1945г.) вносятся обязательно и метятся тайм-кодами во второй столбец и отбиваются строкой.

В четвертый столбец заносится дикторский текст фильма и интервью, которые я выслал.

В пятом столбце – звуковое оформление фильма- музыка, интершумы, взрывы и т.д.

Оплата – карта СБ, насчет других вариантов –могут быть проблемы после новых указов.

Жду предложений о цене данной работы.

Дополнительные вопросы и- разъяснения в личку

10 лет назад
wingsksp
Сергей 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anna1867
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Понятная постановка задачи, оперативный ответ на возникающие вопросы, быстрая оплата выполненной работы
  • Похожие заказы

  • Редактирование сайта для взрослых

    $300

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо отредактировать статьи на сайте (эротические материалы) - удалить ошибки, ненормативную лексику, заменить неподходящие слова на другие и т.п. Все по небольшому ТЗ, которое я подготовил. На редактирование одного поста у меня уходит ...

    Редактирование и Корректура67 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расшифровка видео

    Интересует расшифровка синхронов с видеозаписи. Качество записи отличное. 1 голос Вопрос расшифровывать не надо. Время вопроса входит в оплачиваемое время-т.е. Вы не расшифровываете его, но мы за него платим. Ответ начинается с тайм-кода Работа периодическая. Сейчас есть несколько часов. Оплата — карта ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Новостной копирайтер рыболовной тематики

    $100

    В поисках человека, который будет заниматься контентом для сайта рыболовной тематики. Обязанности: - рерайтинг новостей с предоставленных источников, - добавление новости на сайт по инструкции с картинками (1-2 штуки). Требования: - выполнение плана, - в ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Корректор текстов

    Требуется человек для постоянной разовой работы по проверке текстов на ошибки. Интересует корректировка текста на русском языке. Жду ваших предложений. Оплата: вебмани / перевод на карту Обязательное наличие Skype.

    Редактирование и Корректура32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование статей на сайте

    На сайте размещено около 160 статей. Не устраивает внешний вид этих статей.Требуется: - в теле статьи разместить 3-8 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю - разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Распознавание дореволюционного текста

    Нужно распознать текст в дореволюционном написании и привести к современной орфографии, при необходимости подчистить дефекты изначальной печати и сканирования. Прилагаю два файла, один дает представление об усредненном объеме каждой из 60 страниц, второй дает представление ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновить битые ссылки на сайте

    $10

    Приветствую. Ищу исполнителя, который может оперативно внести правки на сайте. Суть - был старый домен, от которого отказались, но ссылки на изображения стали битыми. Всё правится через плагин Broken Link Checker для WordPress. Количество ссылок - 270 штук. Всё можно ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад