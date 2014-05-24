Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо отредактировать статьи на сайте (эротические материалы) - удалить ошибки, ненормативную лексику, заменить неподходящие слова на другие и т.п. Все по небольшому ТЗ, которое я подготовил. На редактирование одного поста у меня уходит ...
Расписать монтажные листы к фильму 12 мин. Фильм 1
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Расписать монтажные листы к фильму 12 мин. Фильм первый
Пример монтажного листа для фильма 52 минуты прилагается.
Текст расшифровывать не надо!
Я высылаю Вам дикторский текст фильма с интервью и ссылку на фильм. Вы скачиваете фильм и расписываете его поэпизодно.
Во второй столбец Вы вносите тайм-код, начало и конец эпизода. Эпизод –относительно целостная и самостоятельная часть фильма, смена картинки (например, титры меняются заставкой, кадры хроники сменяются интервью, компьютерная графика сменяется живыми кадрами), смена смыслового направления дикторского текста. Отбивается строкой
В третий столбец вносится описание картинки – т.е. то, что видите на экране в описательной форме.
Все титры, субтитры, плашки(надпись на кадре – например, на кадрах города – надпись «Берлин, май 1945г.) вносятся обязательно и метятся тайм-кодами во второй столбец и отбиваются строкой.
В четвертый столбец заносится дикторский текст фильма и интервью, которые я выслал.
В пятом столбце – звуковое оформление фильма- музыка, интершумы, взрывы и т.д.
Оплата – карта СБ, насчет других вариантов –могут быть проблемы после новых указов.
Жду предложений о цене данной работы.
Дополнительные вопросы и- разъяснения в личку
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