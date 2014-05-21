Расшифровка видео

Интересует расшифровка синхронов с видеозаписи.

Качество записи отличное.

1 голос

Вопрос расшифровывать не надо.

Время вопроса входит в оплачиваемое время-т.е. Вы не расшифровываете его, но мы за него платим.

Ответ начинается с тайм-кода

Работа периодическая. Сейчас есть несколько часов.

Оплата — карта Сбербанка день в день, другие способы — обсуждаются (с 16числа есть сложности с переводом)

Подробности - в личку

7 рублей-минута записи