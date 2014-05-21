Расшифровка видео

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок247 просмотров
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Интересует расшифровка синхронов с видеозаписи.

Качество записи отличное.

1 голос

Вопрос расшифровывать не надо.

Время вопроса входит в оплачиваемое время-т.е. Вы не расшифровываете его, но мы за него платим.

Ответ начинается с тайм-кода

Работа периодическая. Сейчас есть несколько часов.

Оплата — карта Сбербанка день в день, другие способы — обсуждаются (с 16числа есть сложности с переводом)

Подробности - в личку

7 рублей-минута записи

10 лет назад
wingsksp
Сергей 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
snezhok8
Снежана 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отличный адекватный исполнитель! Сроки-качество-цена - выше похвал! Рекомендую
Отличный заказчик: четкие, понятные задания и оплата. Приятно работать.