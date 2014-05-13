Поиск интернет-магазинов

Добрый день!

Задача следующая: мне нужно найти 10 интернет-магазинов Санкт-Петербурга на Яндексмаркете, которым нужны отзывы. Т.е. не просто посмотреть у кого их нет, а узнать нужны ли они им. Любым способом: позвонить, написать и т.д. это уже на ваше усмотрение. Если нужны отзывы записываете контактные данные этого магазина. Найдете 10 магазинов я оплачу.

Предлагаем цены и сроки. Желательно найти такие магазины которые работают сегодня(все- таки выходной), что бы вы могли с ними связаться.