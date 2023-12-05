Автор студенських робіт

Ми компанія з написання СТУДЕНТСЬКИХ робіт, шукаємо АВТОРІВ, для:



• написання КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ робіт;

• виконання ЛАБОРАТОРНИХ та КОНТРОЛЬНИХ робіт,

• створення ПРЕЗЕНТАЦІЙ і ЗВІТІВ по практиці;

• написання РЕФЕРАТІВ, ЕССЕ, МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ,

• ТЕЗ, СТАТТЕЙ, ДОПОВІДЕЙ, ДИССЕРТАЦІЙ.

• супроводу клієнтів на ЕКЗАМЕНІ;

• внесення ПРАВОК;

• вирішення ЗАДАЧ.



Достатньо вміти ЩОСЬ ОДНЕ із вказаного.



Вимоги:

• доступ до інтернету та ноутбуку;

• вільне володіння українською мовою;

• вміння грамотно писати;

• впевнене користування Word, Exel, Power point;

• досвід з написання студентських робіт;

• навички рерайту та копірайту;

• стресостійкість;

• ефективне планування свого часу;

• вітається знання англійської мови.



Умови роботи: дистанційна робота онлайн

Обов’язки: написання студентських робіт та їх редагування.



Бажаючі співпрацювати пишіть одразу мені в телеграм:

https://t.me/Work_in_learn