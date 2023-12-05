Автор студенських робіт

Потрібен автор Курсова робота на тему: "Термостабілізація магнітного пневмогідравлічного демпферк" 60-70 сторінок Унікальність: 70% Строки: 14.12
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• ефективне планування свого часу;
• вітається знання англійської мови.
Умови роботи: дистанційна робота онлайн
Обов’язки: написання студентських робіт та їх редагування.
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