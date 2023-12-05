Автор студенських робіт

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрытнет заявок9 просмотров
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Ми компанія з написання СТУДЕНТСЬКИХ робіт, шукаємо АВТОРІВ, для:


•  написання КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ робіт;
•  виконання ЛАБОРАТОРНИХ та КОНТРОЛЬНИХ робіт,
•  створення ПРЕЗЕНТАЦІЙ і ЗВІТІВ по практиці;
•  написання РЕФЕРАТІВ, ЕССЕ, МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ,
•  ТЕЗ, СТАТТЕЙ, ДОПОВІДЕЙ, ДИССЕРТАЦІЙ.
•  супроводу клієнтів на ЕКЗАМЕНІ;
•  внесення ПРАВОК;
•  вирішення ЗАДАЧ.


Достатньо вміти ЩОСЬ ОДНЕ із вказаного.


Вимоги:
•  доступ до інтернету та ноутбуку;
•  вільне володіння українською мовою;
•  вміння грамотно писати;
•  впевнене користування Word, Exel, Power point;
•  досвід з написання студентських робіт;
•  навички рерайту та копірайту;
•  стресостійкість;
•  ефективне планування свого часу;
•  вітається знання англійської мови.


Умови роботи: дистанційна робота онлайн

Обов’язки: написання студентських робіт та їх редагування.

Бажаючі співпрацювати пишіть одразу мені в телеграм:
https://t.me/Work_in_learn

17 дней назад
Ольга
26 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
16 дней назад
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