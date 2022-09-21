Ищутся авторы для написания статей о знаменитостях с добавлением фото и форматированием. Оплата 30-60 рублей за 1000 знаков, возможны бонусы за просмотры. Требуется высокая грамотность и умение собирать информацию. Объемы от 1 статьи в неделю до 7 статей в день. Оплата на карты РФ, YooMoney, WMZ.