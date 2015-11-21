"Офис" ателье по пошиву бинбэгов с функциями интернет-магазина

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок131 просмотр
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Требуется простой по функционалу сайт (дизайн, установка движка, верстка, настройка) с функциями интернет магазина и общими вкладками об ателье по пошиву бескаркасной мебели. Описание страниц, фото и тексты предоставим.  

Домен и хостинг имеется, на хостинге с вашей помощью нужно будет установить и настроить CMS (выбор большой, выберем вместе).

Сайт на 5-7 страниц, по большей части нужна болванка, которую наполнять будем сами в процессе открытия офлайн-точки.

Товаров/услуг на начальном этапе не более 25 - с функцией добавления в корзину, оформления заказа, но без оплаты.

сроки - до Нового года.

Оплата - любым способом.

8 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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