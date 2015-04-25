Всем привет, хотелось бы узнать, сколько будет стоить создание сайта типа sravni.ru функционал должен быть аналогичным (раздел страхование не нужен) хотелось бы узнать цену и сроки, а также на чем будет реализован
LP для автоматических жалюзи
Нужен качественный лендинг по продаже автоматических жалюзи.
Интересуют в первую очередь ПРОДАЖИ, а не красивые картинки и паралакс эффекты.
Важен результат работы ну и сроки – чем быстрее, тем лучше.
Заявки фрилансеров
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