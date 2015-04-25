LP для автоматических жалюзи

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок89 просмотров

Нужен качественный лендинг по продаже автоматических жалюзи.

Интересуют в первую очередь ПРОДАЖИ, а не красивые картинки и паралакс эффекты.

Важен результат работы ну и сроки – чем быстрее, тем лучше.

10 лет назад
raiseman
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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