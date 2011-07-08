Нужен клон сайта про авто

Требуется разработать развлекательный сайт по аналогии с fishki.net, votrube.ru и т. п. Требуется - качественно проработанный дизайн - верстка - доработка и настройка функционала DLE Возможно по частям отдельно дизайн, верстка, функционал Заинтересованным с хорошим портфолио вышлю ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать подобие сайта auto.ru для регионального рынка.
Функционал примерно вполовину меньше, чем на оригинале.
CMS предлагайте, цену и сроки?
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