Нужен клон сайта про авто

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок268 просмотров
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Необходимо создать подобие сайта auto.ru для регионального рынка.

Функционал примерно вполовину меньше, чем на оригинале.

CMS предлагайте, цену и сроки?

12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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