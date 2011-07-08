Простая соц. сеть

Нужна разработка интернет-магазина в соответствии с ТЗ: http://files.mail.ru/4jbgtv можно делать на основе cms но сразу хочу подчеркнуть 3 важных момента, которые может быть трудно сделать стандартными средствами: 1. Должна быть возможность полностью оформить заказ на сайте. То есть когда ...