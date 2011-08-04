Сайт оптовой компании - каталог без магазина

Необходимо создать сайт оптовой компании. ТЗ есть. Домен зарегистрирован, хостинг выбран. Без магазина только каталог на удобной CMS, которая легко позволяет менять, добавлять и обновлять каталог (картинка 1 или несколько, название, артикул и состав). На Главную страницу вынесен Каталог и 2-3 последнии новости. Пункты Меню - Каталог, Новости, Контакты (теелфоны, схема проезда и т.д.), Обратная связь - форма обратной связи с возможностью выбора темы отправления (письма уходят на разные адреса в зависимости от темы). Есть Логотип и примерный стиль сата. Варианты дизайна нужны к вечеру воскресения 10.07.2011, сайт к вечеру 13.07.2011. Оплата по факту выполнения.