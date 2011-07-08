Прием смс на виртуальный номер

Добрый день,

необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение.

Для генерации номеров и приема смс используется API сайта smsified.com/ Платежная система, подключенная к сайту должна принимать деньги со всех популярных направлений:

– банковские карты

– электронный деньги

– терминалы

– смс

тз для реализации в приложении

в предложении пишите стоимость разработки и платежную систему, которую вы будете использовать.

спасибо