Прием смс на виртуальный номер

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение.

Для генерации номеров и приема смс используется API сайта smsified.com/ Платежная система, подключенная к сайту должна принимать деньги со всех популярных направлений:

– банковские карты

– электронный деньги

– терминалы

– смс

тз для реализации в приложении

в предложении пишите стоимость разработки и платежную систему, которую вы будете использовать.

спасибо

12 лет назад
naumovalex
Алексей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Простая соц. сеть

    Нужно реализовать простенькую социальную сеть, нужен ответственный и грамотный человек. Представьте ваши работы, ориентировочную суму от, сроки. Есть Тз. вышлю при общении в личке. Похожие сайты - lovehate.ru

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Video and Live stream

    Требуется девелопер с опытом в сфере видео и лайв стримминг технологий. 2 варианта: 1. создать и интегрировать дополнительный модуль (стрим с вэб камеры) к существующему движку (http://www.vimp.com/en/veu/product/vimp-enterprise-ultimate.html) а также поработать над дизайном и кое какими деталями 2. Создать ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа в команде по созданию сайта на Joomla

    Готовится крупный проект на базе Joomla. Требуется специалист, который свободно разбирается в данной CMS, легко и непринужденно может найти и установить нужные плагины и модули. Цена работ обговаривается непосредственно перед выполнение конкретной задачи.

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание туристического портала

    $3000

    Дизайн и программирование сайта портального типа. Темпатика сайта -- туризм и отдых. Основная задача сайта -- дать посетителю удобный и простой способ выбора направления и вариантов поездки на отдых, а также места покупки тура. Для решения ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка биржи для обмена Bitcoin

    Миссия Помочь внедрению чудесной валюты. Мы верим в биткоин. Мы люби биткоин. Мы хотим, чтобы каждый его узнал и полюбил. Далее биткоин – BTC. Проблема Помимо технически трудностей связанных с использованием BTC (которые рассматривались в ТЗ для пула ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поставить магазин + залить базу товаров + дизайн

    $300

    Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объеденить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    Постарался изложить в ТЗ(смотрите в атаче) все, возможно и это естественно, будут вопросы при работе над магазином и доработки в ходе работы. Дизайн нужен шаблонного магазина, тематика - детские товары, дети, ползунки )). ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад