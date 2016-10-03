Нужна точная копия сайта на Битриксе или Ворд прессе

Нужен небольшой сайт (станиц 5) для турагентства. Хостинг, домен, тексты, модули, векторный логотип с нас. С Вас - лаконичный дизайн (можно шаблон), установка и докрутка модулей (поиск туров и пр.), соцсети. Сайт должен работать на ...