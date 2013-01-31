Продающий одностраничный сайт

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка143 просмотра
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Создать с нуля сайт продажник, нарисовать с нуля дизайн и сверстать.

11 лет назад
Kudiyarov
42 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$300
8 дней
Большое спасибо за проделанную работу, все в срок и на высшем уровне. Всем рекомендую студию! Не смотря на то, что я писал в день по 20 раз, просил где то подтянуть и передвинуть, ребята всегда с удовольствием выслушивали вносили дополнения, и доводили все до ума. Спасибо, рад знакомству и сотрудничеству.
Все отлично
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