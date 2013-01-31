Продающий одностраничный сайт

Большое спасибо за проделанную работу, все в срок и на высшем уровне. Всем рекомендую студию! Не смотря на то, что я писал в день по 20 раз, просил где то подтянуть и передвинуть, ребята всегда с удовольствием выслушивали вносили дополнения, и доводили все до ума. Спасибо, рад знакомству и сотрудничеству.