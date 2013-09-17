Разработка сайта под ключ

$1000
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка154 просмотра
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Разработка сайта для компании, предоставляющей услуги образования за рубежом.

10 лет назад
chokkan
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$1150
7 дней
Сайт готов! Спасибо большое Серафиме, работа выполнена быстро и качественно! Сделан достаточно сложный сайт и системой каталога, все отлично работает! В процессе работы Серафиме всегда была на связи, и очень быстро реагировала на все многочисленные комментарии! В результате логотип и сайт превзошли все ожидания! Еще раз большое спасибо!
Прекрасная заказчица! Рекомендую...
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