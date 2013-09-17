Разработка сайта под ключ

Сайт готов! Спасибо большое Серафиме, работа выполнена быстро и качественно! Сделан достаточно сложный сайт и системой каталога, все отлично работает! В процессе работы Серафиме всегда была на связи, и очень быстро реагировала на все многочисленные комментарии! В результате логотип и сайт превзошли все ожидания! Еще раз большое спасибо!