Реалізація сайту на WordPress

$250
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок59 просмотров
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Потрібно реалізувати сайт з протопиту у фігма. Термін виконання - 7 днів. Передбачити можливість адаптивної зміни контенту, реалізацію форми зворотнього зв'язку і стрічки новин.

WordPress
4 месяца назад
guest_1693479105613
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
VladLanchak
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$250
7 дней
UAHUSDT
Працюємо з Владиславом не вперше, маємо вже повноцінне портфолію успішно реалізованих проєктів. Робота виконувалася точно в строки, зв'язок 24 / 7 стабільний, всі необхідні правки чи доробки виконувался чітко. До виконання приступав одразу, поставлені задачі були прийняті і зрозумілі дуже швидко. Після виконання проєкту підготував інструкцію з подальшого адміністрування сайту, за що окрема подяка! Наразі продовжуємо співпрацю, є кілька поточних проєктів, у яких продовжуємо співпрацю. Рекомендую розробника всім!
Дякую за ваш відгук! Ваша довіра та співпраця дуже важливі для мене. Завжди стараюся забезпечити найвищу якість роботи та вчасну доставку проєктів. Дуже приємно, що вам сподобалася наша спільна робота та що ви відчули моє залучення до завдань та підтримку після завершення проєкту. З вашого боку, як замовника, було виявлено високий рівень співпраці. Ви завжди були на зв'язку та надавали інформацію вчасно. Щодо оплати, відзначу виплату всіх сум в повному обсязі. Не можу дочекатися подальших спільних проєктів та готовий надати повну підтримку для реалізації ваших ідей і потреб. Разом до нових успіхів! Дякую за вашу довіру та рекомендації. ?
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