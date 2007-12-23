RPG игра

$500
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен клон этой игры:

http://gangstermind.com/

Дизайн не требуется. Функциональность абсолютно аналогичная.

Требования к фрилансеру:

1. Отличное знание PHP+MySQL

Пишите в приват, если есть вопросы. Не стесняйтесь.

Однако все же изучите сайт как следует прежде чем ставить ставку.

Наличие положительных отзывов только приветствуется.

Спасибо всем, кто дочитал до конца.

16 лет назад
php4world
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт знакомств

    $10000

    Проект: Сайт знакомств Отличительные особенности сайта: * Облегченная регистрация пользователей * Развитый поиск по базе * Множественные личины под одним профилем * Контроль пользователей над личными данными * Обратная связь пользователей и администратора сайта * Статистика, мониторинг и контроль для администратора * Новые ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта по продвижению и конт.рекламе

    $1000

    Интересует работа под ключ - концепция, хорошая логическая линия, хороший дизайн, уникальные тексты, замолоды, чтобы был готовый сайт, который не нужно было дорабатывать, а сразу продвигать и принимать заказы на продвижение + контексную рекламу! Ниже идеи ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Строительный портал

    $1000

    Необходим отличный специалист на Joomla в Киеве для реализации строительного портала, сайт уже существует необходимо сменить дизайн, и фактически полностью изменить функционал сайта. ТЗ есть, макеты есть.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналог 1PS

    Необходимо создать полный аналог сервиса 1PS Некоторые отличия будут предоставлены после выбора подрядчика. (На стоимость и трудоемкость они не сказываются.) Указывайте сроки выполнения заказа. Укажите стоимость в $. Также приведите портфолио. Все дополнительные вопросы в этой теме. В личку ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта службы знакомств

    Есть база клиентов на 1С, нужен сайт для размещения анкет клиентов в Интернете. Клон Мамбы не нужен. Функционал: поиск, новости, выбор информации из анкеты клиента для размещения на сайте, загрузка изменений из базы на 1С.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется сделать дизайн развлекательного сайта

    $300

    Нужно сделать дизайн(+верстка) развлекательного сайта! (Нужен сайт наподобие fishki.net). То есть я покупаю готовый движок( типа dle или может вы что-то еще посоветуете). Вы делаете для него дизайн, и полностью устанавливаете все это на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    Требуется сделать аналог сайта all-codecs.ru "под ключ". Дизайн без изысков, внятный движок. Тексты, наполнение мое.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • WebStory

    $500

    Нужно построить сайт знакомвств.Красивый и легкий для пользователей. пример сайта:www.click4.co.il Очень важно что бы сатй не был похож на остальные,и так достаточно есть всего похожего Не уважаю сайты типа "МАМБА"они все на одно лицо Нужна также сильная админка для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад