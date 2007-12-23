Сайт знакомств

$10000
Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки622 просмотра
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Проект: Сайт знакомств

Отличительные особенности сайта:

* Облегченная регистрация пользователей

* Развитый поиск по базе

* Множественные личины под одним профилем

* Контроль пользователей над личными данными

* Обратная связь пользователей и администратора сайта

* Статистика, мониторинг и контроль для администратора

* Новые визуальные решения (ajax-type)

Этапы:

1) Первый шаг - это создание копии сайта love.mail.ru (Mamba)

2) Второй шаг - поэтапное внедрение новой фунциональности, описанной в спецификации

Предварительные требования к кандидатам:

- Успешный работы с Ajax, Javascript, PHP, MySQL, Apache

- Наличие завершенных проектов - личных, рабочих, заказных. Ссылки на проекты в сети обязательны вместе с описанием личного вклада

Желательно:

- Опыт в написании приложений social networks крайне желателен

- Хорошее знание английского

Я живу и работаю в центре Киева.

С вопросами, обращайтесь по адресу [email protected]. Более детальное обсуждение будет по телефону, а затем лично.

Regards,

Maxim

16 лет назад
famua
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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