Интересует работа под ключ - концепция, хорошая логическая линия, хороший дизайн, уникальные тексты, замолоды, чтобы был готовый сайт, который не нужно было дорабатывать, а сразу продвигать и принимать заказы на продвижение + контексную рекламу! Ниже идеи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: Сайт знакомств
Отличительные особенности сайта:
* Облегченная регистрация пользователей
* Развитый поиск по базе
* Множественные личины под одним профилем
* Контроль пользователей над личными данными
* Обратная связь пользователей и администратора сайта
* Статистика, мониторинг и контроль для администратора
* Новые визуальные решения (ajax-type)
Этапы:
1) Первый шаг - это создание копии сайта love.mail.ru (Mamba)
2) Второй шаг - поэтапное внедрение новой фунциональности, описанной в спецификации
Предварительные требования к кандидатам:
- Успешный работы с Ajax, Javascript, PHP, MySQL, Apache
- Наличие завершенных проектов - личных, рабочих, заказных. Ссылки на проекты в сети обязательны вместе с описанием личного вклада
Желательно:
- Опыт в написании приложений social networks крайне желателен
- Хорошее знание английского
Я живу и работаю в центре Киева.
С вопросами, обращайтесь по адресу [email protected]. Более детальное обсуждение будет по телефону, а затем лично.
Regards,
Maxim
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