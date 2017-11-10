Нужен небольшой сайт-доска объявлений с размещением объявлений при помощи sms-платежей. 3 одинаковых страницы с объявлениями (разные только названия страниц) + страница с бланком подачи объявлений и ВСЕ! Не нужны личные ...
Сайт под ключ на вордпрес.
Веб студии нужен исполнитель проекта.
Сайт под ключ на вордпрес.
Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.
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