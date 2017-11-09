Коррекция под ключ интернет магазина на Magento

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Закрыт10 заявок189 просмотров

Требуется исполнитель с опытом выполнения аналогичной работы, для коррекции интернет магазина под ключ. 

Работа включает в себя

- Настройку валют, способов доставки.

- Настройку модулей Оплаты Magento/PrestaShop/OpenCart: (PayPal, Authorize.net (требуется SSL), Оплата при получении, Оплата чеками, Банковские переводы).

- Настройку контактной информации магазина

- Кроме этого, на сайте должен быть размещен логотип компании, необходимые изображения слайдера и баннеров, содержимое важных страниц (О нас, Политика конфиденциальности, Условия и правила, Доставка, Оплата) и установлены требуемые языки.

MagentoOpencartPrestaShop
8 лет назад
lavrentiy1
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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