Нужен небольшой сайт-доска объявлений с размещением объявлений при помощи sms-платежей. 3 одинаковых страницы с объявлениями (разные только названия страниц) + страница с бланком подачи объявлений и ВСЕ! Не нужны личные ...
Коррекция под ключ интернет магазина на Magento
Требуется исполнитель с опытом выполнения аналогичной работы, для коррекции интернет магазина под ключ.
Работа включает в себя
- Настройку валют, способов доставки.
- Настройку модулей Оплаты Magento/PrestaShop/OpenCart: (PayPal, Authorize.net (требуется SSL), Оплата при получении, Оплата чеками, Банковские переводы).
- Настройку контактной информации магазина
- Кроме этого, на сайте должен быть размещен логотип компании, необходимые изображения слайдера и баннеров, содержимое важных страниц (О нас, Политика конфиденциальности, Условия и правила, Доставка, Оплата) и установлены требуемые языки.
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