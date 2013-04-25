Сайт туристического агентства.

Требуется адаптировать готовый шаблон с templatemonster.com Сайт нужен скорее всего с админкой. Посоветуйте варианты. Я в этом деле чайник.) Нужен вариант без Flash. Номера шаблонов которые подобрал: #41389 #41021 #39377 или #41829 или #36572 После адаптации шаблона нужно его разместить на хостинге. Сразу указывайте вашу цену и сроки.