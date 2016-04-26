Необходимо создать сайт-блог. Тематика "Спорт и танцы". Подробнее о проекте в личку. Для начала жду примеры работ и контактный скайп. Создать сайт необходимо в ближайшее время, поэтому вы должны обладать достаточным количеством времени, а ...
Сделать сайт визитку!
Нужна копия сайта мне он понравился, www.mebelefes.kiev.ua!
1. Все страницы что есть на сайте если они без наполнениядолжны быть в админке!
2. Сайт делаем на WP из Kora или подобного но очень хотелосьиз оригинальной theme1887 не можем найти!
3. Логотип оставляем тот-же!
4. Верхнее менюоставляем такое же и текст что в нем тоже! Только адрес поменяйте на карте на
ул. Школьная, 21!
5. Гугловскую рекламу убираем!
6. В левом меню: Кухни из пластика, Кухни их МДФ, Кухни изэкошпона(подкатегории: Кухни из экошпона 1, Кухни из экошпона 2, Кухни из
экошпона 3, Кухни из экошпона 4, Кухнииз экошпона 5, Кухни из экошпона 6, Кухни из экошпона !
7), Кухни из акрила, Кухни из массива, Кухни из ЛДСП,Угловые кухни, Прямые кухни 7. С лева убрать социальные сети!
8. Кухни из пластика нужно сверстать эту страницу:www.mebelefes.kiev.ua/kuk...
9. В слайдере оставляем эти же фото.
10. Нужен быстрый и неглюченный сайт.
11. Все парсим от цюда и нечего не придумываем лишнего, всестили тоже:
12. Нужно чтобы в последующем можно было подключитьвуккомерс и правильная была админка!
13. Поставить плагины:
CKEditorfor WordPress
ExcludePages from Navigation
Google XMLSitemaps
UltimateTables
Yoast SEO
NextGEN Gallery by Photocrati (или ту что в образце главноечтобы приближало)
14. Важно чтобы после обновления WP и плагина нечегонеслитало!
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