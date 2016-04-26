Сделать сайт визитку!

Нужна копия сайта мне он понравился, www.mebelefes.kiev.ua!

1. Все страницы что есть на сайте если они без наполнениядолжны быть в админке!

2. Сайт делаем на WP из Kora или подобного но очень хотелосьиз оригинальной theme1887 не можем найти!

3. Логотип оставляем тот-же!

4. Верхнее менюоставляем такое же и текст что в нем тоже! Только адрес поменяйте на карте на

ул. Школьная, 21!

5. Гугловскую рекламу убираем!

6. В левом меню: Кухни из пластика, Кухни их МДФ, Кухни изэкошпона(подкатегории: Кухни из экошпона 1, Кухни из экошпона 2, Кухни из

экошпона 3, Кухни из экошпона 4, Кухнииз экошпона 5, Кухни из экошпона 6, Кухни из экошпона !

7), Кухни из акрила, Кухни из массива, Кухни из ЛДСП,Угловые кухни, Прямые кухни 7. С лева убрать социальные сети!

8. Кухни из пластика нужно сверстать эту страницу:www.mebelefes.kiev.ua/kuk...

9. В слайдере оставляем эти же фото.

10. Нужен быстрый и неглюченный сайт.

11. Все парсим от цюда и нечего не придумываем лишнего, всестили тоже:

www.mebelefes.kiev.ua/

12. Нужно чтобы в последующем можно было подключитьвуккомерс и правильная была админка!

13. Поставить плагины:

CKEditorfor WordPress

ExcludePages from Navigation

Google XMLSitemaps

UltimateTables

Yoast SEO

NextGEN Gallery by Photocrati (или ту что в образце главноечтобы приближало)

14. Важно чтобы после обновления WP и плагина нечегонеслитало!